الاتحاد الاوكراني يتقدم بطلب بتأجيل مبارات المنتخب الاوكراني امام اسكتلندا

2022/03/04 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بطلب للاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا”، بتأجيل مواجهة منتخب أوكرانيا ضد نظيره الاسكتلندي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال “قطر 2022”.

وأكد الاتحاد الأوكراني في بيان، أنه طلب تأجيل المباراة التي كان من المقرر إجراؤها في غلاسجو في 24 مارس الجاري، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة ويلز والنمسا، للحصول على مقعد مؤهل لكأس العالم.

ويأتي هذا الطلب، في ظل توقف منافسات كرة القدم في أوكرانيا في الوقت الحالي على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

وقد يكون لتأجيل مباراة أوكرانيا واسكتلندا، تداعيات على المواجهة الأخرى في الملحق الأوروبي، والتي تجمع بين ويلز والنمسا، علما بأن قرعة دور المجموعات لنهائيات مونديال “قطر 2022″، ستجرى في الأول من نيسان المقبل بالدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شارك فيها المنتخب الأوكرني في نهائيات كأس العالم، كانت في مونديال 2006، الذي استضافته ألمانيا وتوجت إيطاليا بلقبه.

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