باييه: اذا لزم الأمر مستعد لتلميع حذاء بنزيما في منتخب فرنسا

2022/03/04 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتمنى ديمتري باييه، نجم مارسيليا، الانضمام مجددًا لصفوف منتخب فرنسا بأي شكل.

وقال باييه عبر صحيفة ليكيب “من المهاجم الفرنسي الذي يشترط المشاركة أساسيًا في وجود بنزيما ومبابي وجريزمان؟”.

وأضاف “من يعتقد أنه سيشارك أساسيًا في ظل وجود الثلاثي، شخص مجنون”.

وتابع ضاحكًا “مستعد للعودة مجددًا لتلميع حذاء بنزيما إذا لزم الأمر”.

وكرر في ختام تصريحاته “سيكون من الغباء اشتراط عودتي بضمان المشاركة أساسيًا، التواجد ضمن قائمة 23 لاعبًا، بها مواهب كبيرة في الهجوم، سيكون أمرًا رائعًا”.

ويقدم ديمتري باييه (34 عامًا) مستويات مميزة مع مارسيليا هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا في 33 مباراة بالدوري وكأس فرنسا واليوروبا ليج ودوري المؤتمر الأوروبي.

وبقميص منتخب فرنسا، سجل باييه 8 أهداف في 38 مباراة حتى آخر ظهور له ضد ألمانيا، في مباراة أقيمت خلال 16 أكتوبر/تشرين أول 2018 بدوري أمم أوروبا.

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