2022/03/04 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mVEj4s4s5rA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف نجا الرئيس الاوكراني فولوديمير زينيسكي من ثلاث محاولات اغتيال؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف نجا الرئيس الاوكراني فولوديمير زينيسكي من ثلاث محاولات اغتيال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).