فيديو مزعج يُظهر الآثار المروعة للضربة الروسية شمال كييف

2022/03/04 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو جديد يظهر الآثار المروعة لغارة روسية شمال العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث يقول المسؤولون إن مبنى سكنيًا في مدينة تشيرنيهيف تعرض للقصف الخميس، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل مع إصابة 18 شخصًا.

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