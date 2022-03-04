2022/03/04 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط الوسط، غياب نجمه سجاد جاسم عن صفوف فريقه الكروي بسبب الإصابة.وقال مدرب الفريق حيدر نجم لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب سجاد جاسم تعرض للاصابة في المباراة التي اقيمت امس امام فريق الميناء بدوري الكرة الممتاز”.واوضح ان “اللاعب اجرى الفحوص الطبية ومبدئياً سيغيب عن الفريق في مباراته المقبلة بدوري الكرة […]

ظهرت المقالة الإصابة تُبعد سجاد جاسم عن عندليب الفرات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة تُبعد سجاد جاسم عن عندليب الفرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة تُبعد سجاد جاسم عن عندليب الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).