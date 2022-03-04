صور| منتخب مبتوري الأطراف يستعد لتصفيات كأس العالم بكرة القدم

2022/03/04 | 18:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم من مبتوري الأطراف، للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وشارك لاعبو المنتخب، الجمعة، في دورة تدريبية على استاد البصرة الدولي استعدادًا للتصفيات.

وقال مدرب المنتخب حيدر العبودي في تصريح، إنّ "المنتخب أجرى ثلاث وحدات تدريبية قبل الانطلاق يوم السبت إلى إيران لخوض التصفيات الآسيوية، وحصد بطاقة التأهل إلى تصفيات كأس العالم المقامة في تركيا".

وطالب العبودي، الجهات الحكومية ووزارة الشباب والرياضة بـ "دعم المنتخب كونه يفتقر إلى العم الحكومي".

ويخوض منتخب مبتوري الأطراف، يوم الأحد 6 آذار/مارس، أولى مبارياته أمام المنتخب الفلسطيني ضمن مجموعة تضم كل من إيران وفلسطين وأوزبكستان والهند.

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