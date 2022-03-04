كركوك تعلن إنجاز ثاني أفخم مشروع للماء

2022/03/04 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت محافظة كركوك، اليوم الجمعة، تمكنها من إنجاز ثاني أفخم مشروع للماء بهدف القضاء على شح المياه وإنهاء معاناة المواطنين في المحافظة.وأوضح محافظ كركوك راكان الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة كركوك كانت تعاني في السنوات الماضية من شح تجهيز المياه واعتماد نظام المراشنة بين يوم وآخر، وأيام متعددة داخل ما لا يقل عن 48 حي سكني في مركز المحافظة"، مبينا أن "ادارة كركوك وبدعم من الحكومة الاتحادية ووزارة البلديات، تمكنت من انجاز ثاني افخم مشروع للماء في المحافظة".وأضاف، أنه "تم انهاء المرحلة الاولى لهذا المشروع الذي شيد نهاية الثمانينات من القرن الماضي، فيما أنجزت شركة الفاو العامة وبالتعاون مع دائرة الماء وبدعم المحافظة المرحلة الثانية من المشروع"، لافتا الى أن "معدلات الماء تبلغ حاليا اكثر من 12 الف متر مكعب في الساعة، الامر الذي أسهم في تأمين انسيابية تجهيز المياه داخل الاحياء السكنية بشكل يومي، اضافة الى أن المشروع يؤمن انسيابية المياه في محافظة كركوك لمدة لا تقل عن 10 سنوات قادمة". وأشار الجبوري إلى أن "محافظة كركوك لا تعاني حاليا من شح المياه كما كانت تعاني في السنوات الماضية بسبب انجاز هذا المشروع"، مؤكدا أن "خطة المحافظة للعام 2021 كانت تنصب على انشاء مشاريع الماء في الاقضية والنواحي، ومنها مناطق الحويجة وشرق العباس والزاب وناحية الملتقى، وقد تم تخصيص ما لا يقل عن 20 مليار دينار لهذه المشاريع".ولفت المحافظ الى "وجود مشروع اخر للماء في ناحية الملتقى، يتم تمويله من قبل البنك الدولي، وأن نسب انجاز هذا المشروع تجاوزت 50%" ومازال العمل مستمرا".

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