تحقيق أعلى إيرادات شهرية منذ ثمانية أعوام لشركة تسويق النفط سومو

2022/03/04 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة تسويق النفط سومو تحقيق معدل تصدير وايرادات في شهر شباط الماضي هو الاعلى منذ سنتين.

جاء ذلك في بيان للشركة قالت فيه ان العراق حقق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي منذ سنتين وبمعدل ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة عشر ألف برميل يوميا بزيادة مقدارها مئة واثنا عشر الف برميل عن الشهر الماضي وباعلى ايراداتٍ مالية منذ عام الفين واربعة عشر .



حيث بلغت ثمانية مليارات وخمس مئةٍ واربعين مليون دولار.

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