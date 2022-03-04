اتصال بين بوتين والمستشار الألماني.. فما الذي دار بينهما؟

2022/03/04 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمستشار الألماني أولاف شولتز، أن موسكو وكييف ستعقدان جولة مفاوضات ثالثة، باتصال هاتفي جمعهما الجمعة

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