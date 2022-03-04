الديوانية تكشف عن خطة لمتابعة وتقييم الدوائر الحكومية

2022/03/04 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن البدء بتنفيذ خطة يتم من خلالها متابعة وتقييم الدوائر الحكومية.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان لـ(بغداد اليوم) أنه "لدينا خطة حكومية جديدة بدأنا بها لمتابعة عمل الدوائر الحكومية، سنجري من خلال هذه المتابعة تقييم لكل المدراء والمسؤولين المحليين".

وأضاف "فتحنا عدد كبير من الملفات التي يشوبها الفساد وتحتوي على مخالفات، اجرينا تحقيقات ادارية واحلنا عدد منها للجهات الرقابية وسنكمل المتبقي منها".

واشار الشعلان الى ان "خطة التقييم هذه ينفذها فريق فيه مختصين دورهم المتابعة واعداد تقييم نجري على اساسه تغيرات ".

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