الاتحاد الوطني يقاطع جلسة البرلمان ليوم غد

2022/03/04 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة، أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتجه لمقاطعة جلسة البرلمان ليوم غد السبت.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة الاتحاد الوطني تجري اتصالات مع أطراف الإطار التنسيقي لعدم حضور جلسة البرلمان يوم غد".وأضاف أن "الاتحاد الوطني يرى بأن حضوره لجلسة البرلمان يعني رقبوله بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، لذلك فأنه لن يحضر برغم معرفته بأن الفقرة ستمرر من قبل أطراف التحالف الثلاثي".

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