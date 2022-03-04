2022/03/04 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Hi8HAIaGEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب البصرة.. تخنق المواطنين وتقطع الكهرباء! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب البصرة.. تخنق المواطنين وتقطع الكهرباء! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).