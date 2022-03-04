باكستان.. 250 شهيد وجريح بتفجير في مسجد للشيعة

2022/03/04 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري

استهدف مسجد كوتشا ريسالدار الشيعي في

مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان اليوم

الجمعة، إلى 250 شهيداً وجريحا.

وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ"

في بيشاور، محمد عاصم خ

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