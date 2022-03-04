متنبئ جوي يتوقع قدوم موجة ترابية جديدة تضرب عددا من المحافظات

2022/03/04 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الراصد الجوي صادق عطية قدوم موجةٍ جديدة من الغبار خلال الساعات المقبلة.

وقال عطية في بيان ان موجة غبارٍ قادمة من الصحراء السورية ستؤثر في مناطقَ عديدة من نينوى وشمال الانبار وتتجه نحو اربيل وكركوك وشمال صلاح الدين وربما تصل السليمانية وشمال ديالى..وكانت عاصفة ترابية قد تسببت الخميس بأجواء مغبرة في عدد من محافظات العراق وأدت الى حالات اختناق بين المواطنين تم على اثرها نقل عدد منم الى المستشفيات لتلقي العلاج.

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