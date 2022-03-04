وزير الخارجية الأميركي: الحلف الدفاعي لا يسعى لصراع لكن إذا فرض عليه فهو مستعد

2022/03/04 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي.

وقال بلنكين لدى وصوله إلى بروكسل ان الحلف الدفاعي لا يسعى لصراعْ.



لكْن اذا فرض عليه فهو مستعد له وسيدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.



كما دان وزير الخارجية الأميركي ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.

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