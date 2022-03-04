الإرهاب الدولي ومفهومه في ظل نظام القطبية الواحدة - فاخر جاسم

2022/03/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاخر_جاسم الإرهاب الدولي ومفهومه في ظل نظام القطبية الواحدة ( 1ـ 3) مقدمات أولاً، يلاحظ بعد إنتهاء الحرب الباردة ونشوء نظام القطبية الواحدة، اللجوء إلى إرهاب الدولة كأحد وسائل الاستراتجية الأمريكية، لإحداث تغييرات في النظام الدولي، من خلال تفكيك نظام العلاقات الدولية واعادة تشكليه بما يخدم استراتيجتها الكونية في الهيمنة على العالم.



تختلف طبيعة هذه المحاولات، وتتنوع أساليبها، فتارة تكون م ......





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