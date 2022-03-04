ليس دفاعا عن بوتين ولكن عن روسيا - مجدي جورج

2022/03/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج ليس دفاعا عن بوتين ولكن دفاعا عن روسيا اولا من يتهمنا ويتهم غيرنا ممن يتفهم موقف روسيا بالوقوع في غرام بوتين والدفاع عنه نقول له ان بوتين وكل قادته زائلون ولكن روسيا باقية ولابد ان تبقي كما هي غير مفككة وغير ضعيفة وهذا ليس لصالح روسيا فقط ولكن لصالح العالم اجمع واظن ان من صفقوا لانهيار الاتحاد السوفيتي يرون الان ان العالم في ظل وجوده والتوازن الذي كان يخلقه افضل من وضعنا الحالي في ظل تفر ......





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