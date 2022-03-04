ما اضطُررت لفعله قبل فترة في سعيي لكي ينتصر التنوير - أحمد إدريس

2022/03/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_إدريس و ما نَيْلُ المطالب بالتمني *** و لكن تُؤخذ الدنيا غلاباً(أحمد شوقي)إذا أردنا حقاً أن ينتصر التنوير *** فَعَنْ ساعد الجِد علينا بالتشمير(أحمد إدريس)التنوير المحمود المُحترَم عندي هو الذي يعمل و يسعى و يهدف - بصدق و إخلاص و بحكمة - إلى تحقيق مطلب ضروري لخصه مفكِّر أصيل في هذه الكلمات : « لا بد من إعادة تقديم الدين في أصوله النقية، و بلغة عالَمية عصرية تخاطب الكل في ك ......





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