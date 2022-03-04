2022/03/04 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

كشف مدير انتاج الطاقة في محافظة ذي قار احمد غازي، اليوم الجمعة، عن توقف محطة الناصرية الحرارية عن العمل، موضحا اسباب ذلك وموعد عودتها للعمل.

وذكر غازي لـ (بغداد اليوم)، أن "توقف المحطة سيستمر عشرة ايام ومن ثم يعاد تشغيلها من جديد".

وأضاف أن "التوقف يأتي لاغراض الصيانة والادامة قبل موسم الصيف، وان هذا التوقف مؤقت ولن يؤثر بشكل كبير على ساعات التجهيز من الطاقة لأبناء المحافظة".

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