الكشف عن إجراءات فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية

2022/03/04 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

‏وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإجراءات لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا وفق قرار المحكمة الاتحادية سيكون كالأتي:

1- وفق قرار المحكمة الاتحادية يوم السبت ستفتح الجلسة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يوجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور.

2- اذا حصل التصويت أعلاه وبالموافقة سنكون أمام الإجراءات التي نص عليها قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 في المواد 2 و 3 و 4 و 5 منه من حيث فتح الترشيح خلال 3 أيام من الموافقة ويقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم خلال 3 أيام من الاعلان ..ثم تعلن رئاسة البرلمان الاسماء ويجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال 3 أيام للمعترضين لمن لم يظهر اسمه، وتبت المحكمة الاتحادية بالطعون خلال 3 أيام من تسجيلها لديها.

3- واوجبت المادة 72 ثانيا من الدستور ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

4- ثم تحدد رئاسة البرلمان موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مدة ال 30 يوما وبالاجراءات المنصوص عليها في المادة 70من الدستور العراقي من حيث افتتاح الجلسة بحضور الثلثين وبدء التصويت كذلك كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها، وان يكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ولمدة وجيزة ومعنى الوجيزة اي مدة قصيرة.

5- اما في حالة عدم موافقة البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، فإن رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية مقتصرا على الذين حصلت عليهم الموافقة في المرة السابقة أو الأولى فقط".

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