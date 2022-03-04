الحلبوسي يستنكر تفجير مسجد في باكستان

2022/03/04 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أستنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تفجير مسجد في باكستان.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستنكر استهداف عباد الله المصلين بتفجير مسجد(كوتشا ريسالدار) بمدينة بيشاور الباكستانية".وأضاف: "الخزي والعار للمجرمين الإرهابيين اعداء الدين والانسانية".

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