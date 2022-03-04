موقف الناتو من الهجوم الروسي: لن نقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

2022/03/04 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ان الحلف لن ينشئ منطقة حظر جوي في الاجواء الاوكرانية.

وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماعٍ عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف ان اقامة منطقة الحظر الجوي يمكن ان تؤدي الى امتداد الحرب إلى المزيد من الدول الأوروبية مؤكدا ان الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية.

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