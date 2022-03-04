الأمم المتحدة: أحصينا 331 قتيلا و675 مصابا مدنيا في النزاع بأوكرانيا

2022/03/04 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، آخر حصيلة للقتلى والمصابين خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه أحصى 331 قتيلا و675 مصابا في النزاع بأوكرانيا، وهذا العدد، جاء ارتفاعا من 249 قتيلا و553 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.واشار المكتب في بيان إلى أن معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية.

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