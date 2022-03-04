الوفد الأوكراني المفاوض: الحرب العالمية الثالثة بدأت

2022/03/04 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الوفد التفاوضي الأوكراني عن شعوره ببداية الحرب العالمية الثالثة نتيجة العمليات الروسية في أوكرانيا،..



وبيّن أن الوفد التفاوضي الروسي يتعامل معهم بأسلوب إرهابي.



وحذر من امتدادٍ عسكري روسي على دول أخرى بعد أوكرانيا.

وقال عضو في الوفد المفاوض الأوكراني في مؤتمر صحافي عقده أعضاء الوفد إن الوفد التفاوضي الروسي يتعامل مع الوفد الأوكراني بأسلوب إرهابي..



وأضاف أن على الجميع ان يدرك ان روسيا لن تتوقف عن خياراتها العسكرية، وأن روسيا تدمر المدن الأوكرانية وقد تتمدد للاعتداء على دول أخرى.

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