كيف غيّر الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد العالمي خلال أسبوع؟

2022/03/04 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزّ أسبوع من الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة روسيا، وانهارت عملتها وأصولها المالية، وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغذاء.

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