الغذاء العالمي: سلسلة التوريد ستتأثر وأسعار السلع سترتفع بسبب الحرب

2022/03/04 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توقع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، تاثر الغذاء واسعار السلع بسبب الحرب.

وقال بيزلي، ان "سلسلة التوريد ستتأثر وأسعار السلع سترتفع بسبب الحرب".

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