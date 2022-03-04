تمرير موازنة 2022 يواجه معارضة برلمانية دون تخفيض سعر الدولار فيها

2022/03/04 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، اليوم الجمعة، وجود اغلبية برلمانية تعارض تمرير مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢ دون تحقيق شرط مهم.

وقال الشمري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك أغلبية كبيرة برلمانية تعارض تمرير مشروع قانون موازنة سنة ٢٠٢٢، دون تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

وأوضح أنه "يجب على الحكومة الجديدة تقديم تعهدات على الاقل، بوجود إجراء حقيقي يحافظ على الاسعار في الاسواق وخطط لتخفيض نسبة البطالة والفقر".

وبين أنه "بخلاف تحقيق هذه الشروط فلا يمكن لنا كنواب التصويت على مشروع قانون موازنة سنة ٢٠٢٢، فلا يمكن ان نكون جزءا من معاناة المواطن الذي صوت لنا من اجل العمل على تحسين حياتهم المعيشية على مختلف المستويات".

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