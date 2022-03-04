مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن استهداف مسجد في باكستان

2022/03/04 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن التفجير المفجع الذي استهدف مسجد “كوتشا ريسالدار” بمدينة بيشاور الباكستانية.وفيما يلي نص البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):بسم الله الرحمن الرحيم(إنا لله وإنا إليه راجعون)أخوتي وأخواتي المؤمنين في مدينة بيشاور (أعزكم الله)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إن الحادث المفجع الذي وقع خلال صلاة جمعة اليوم، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المصلين الأبرياء وإصابة العديد منهم بجروح يبعث على الأسف والأسى البالغين.وبهذا الحادث الجلل أتقدم إليكم والى ذوي الضحايا بالتعازي الصادقة وأدعو الباري تعالى أن يتغمد الشهداء في واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.إن الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمرجعية العليا للشيعة إذ تنددان بهذه الجريمة البشعة التي تستهدف وحدة المسلمين تدعوان الحكومة الباكستانية الى التصدي للظلم وجرائم الجماعات الإرهابية حماية للشعب الأعزل وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا المجال وألا تسمح بتعرض التجمعات الدينية لمثل هذه الهجمات العنيفة والوحشية التي ترتكبها الفرق الهمجية المتطرفة.وأدعو الباري عزوجل بالرفعة والعزة للشعب الباكستاني الشريف.

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