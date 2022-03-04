أ ف ب: مقتل 56 شخصا وإصابة 194 بتفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور

2022/03/04 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 56 شخصا على الأقل وأصيب 194 بجروح بهجوم انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية, قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة.

ووقع الانفجار بمنطقة كوتشا في بيشاو، وأدى إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة من المسجد، كما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع, وقال رئيس وحدة تفكيك المتفجّرات في بيشاور لفرانس برس إن المهاجم فجّر خمسة إلى ثمانية كيلوغرامات من مادة التي إن تي عالية الانفجار محشوة بكريّات حديدية لمضاعفة أثرها المدمر.

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