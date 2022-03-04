الغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على الأحداث الفنية في العالم... إليكم الأبرز في أسبوع

2022/03/04 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على الأحداث الفنية في العالم، وهبة طَوَجي وأسامة الرحباني يخلفان موعدهما مع جمهور دمشق.

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