2022/03/04 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علقت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، على انعكاس الحرب على روسيا.

وقالت لاين، ان "الروبل ينهار ومستوى التضخم يتزايد في روسيا والمصارف معزولة عن الأسواق العالمية بسبب حربها على اوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة المفوضية الأوروبية: الروبل ينهار ومستوى التضخم يتزايد في روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة المفوضية الأوروبية: الروبل ينهار ومستوى التضخم يتزايد في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).