تحالف الفتح يبدي موقفه من الحضور لجلسة البرلمان غداً

2022/03/04 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد تحالف الفتح، اليوم الجمعة، أنه لم يناقش لغاية الآن حضور أو مقاطعة جلسة يوم غد السبت الخاصة بالتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية.وقال رئيس كتلة تحالف الفتح عباس الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية مفصل التأثير لإدارة العملية السياسية وحسم التناقضات منذ الجلسة الأولى ولغاية الآن"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية مرجعية قانونية قضائية تفصل بين السلطات، ونشكر موقفها وقراراتها الجريئة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان".وأشار إلى أن "القرار الأخير أكد ليس من صلاحية رئاسة المجلس إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية وأعطت الصلاحية لمجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلد، وهذا دعم لأعضاء مجلس النواب".وأضاف، أن "جلسة مجلس النواب يوم السبت ستشهد التصويت على فتح باب الترشيح"، موضحاً أن "الحسابات الرقمية تشير إلى أن التحالف الثلاثي يملك أغلبية النصف زائد واحد وسيمرر قرار إعادة فتح باب الترشيح".وتابع أن "تحالف الفتح والإطار لغاية الآن لم يناقشا حضورهما او مقاطعتهما لجلسة السبت ولكن وجهة نظري الشخصية سنكون حاضرين في الجلسة"، موضحاً أن "كل قرارات مجلس النواب تخضع للتصويت باغلبية النصف زائد واحد باستثناء قانون المحكمة الاتحادية الذي صوتنا عليه في الدورة السابقة الذي احتاج الى اغلبية الثلثين والتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ايضا يحتاج الى الثلثين وبخلاف ذلك ليس لدينا قرارات تحتاج التصويت لثلثي اعضاء مجلس النواب".

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