الحلبوسي يستنكر التفجير الذي طال مسجدا في بيشاور الباكستانية

2022/03/04 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب رئيس مجلس النواب محمد اللبوسي عن إدانته الشديدة للتفجير الذي استهدف مسجدا في باكستان.

وقال الحلبوسي في بيان علق من خلاله على الحادث اننا نستنكر استهداف عباد الله المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار بمدينة بيشاور الباكستانية مختتما البيان بالقول الخزي والعار للمجرمين أعداء الدين والانسانية.

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