2022/03/04 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لبحث قصف منشأة نووية في أوكرانيا، وذلك بعد اشتعال أحد مراكز التدريب في محطة زابوريجيا النووية بوقت سابق اليوم الجمعة إثر تعرضها لقصف روسي.وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في كلمتها، إن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، […]

ظهرت المقالة من مجلس الأمن..



الأمم المتحدة: القتال بأوكرانيا يجب أن يتوقف فورا أولاً على ايرث نيوز.

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