توب 5: بوتين يطالب المجتمع الدولي بالتطبيع معه.. والكشف عن كواليس حوار محمد بن سلمان

2022/03/04 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع موسكو، إلى نشر مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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