بيان من مكتب المرجع السيستاني حول تفجير باكستان

2022/03/04 | 20:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مكتب المرجع الأعلى السلطات الباكستانية إلى حماية المشردين

الترا عراق - فريق التحرير

استنكر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدًا للشيعة في باكستان.

وقال المكتب المرجع الأعلى في بيان، إنّ "المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار)، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء، تسببت في حزن وأسى شديدين".

وأضاف البيان، "بينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء، والتعاطف مع أسر الضحايا، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي".

وتابع البيان، "تستنكر مدرسة النجف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين، وخاصة الأقليات الدينية، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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