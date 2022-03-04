مكتب المرجع السيستاني يصدر بياناً بشأن استهداف مسجد في باكستان

2022/03/04 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث المفجع الذي وقع خلال صلاة جمعة اليوم، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المصلين الأبرياء وإصابة العديد منهم بجروح يبعث على الأسف والأسى البالغين.

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