2022/03/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تتدارس تخفيف قيود كورونا بغداد – ياسين ياس تتدارس وزارة الصحة، تخفيف الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا.وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي في تصريح امس ان (الوزارة تدرس حالياً تخفيف الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا بعد تراجع المنحنى الوبائي ورفع التوصيات الى اللجنة العليا بهذا الشأن)، وتابع ان (لم نتلق حتى […]

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