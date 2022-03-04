2022/03/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة توجّه بتصدير البيض إلى دول الخليج العمارة – علي قاسم الكعبي بغداد – فائز جواد وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتصدير بيض المائدة الى الدول الشقيقة في الخليج العربي.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان امس أن (الخفاجي دعا كافة المصدرين الى مراجعة الوزارة فورا و ابتداء من اليوم السبت لاجل […]

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