2022/03/04 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف العزاوي برئاسة الوقف السني بغداد – الزمان كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبد الخالق العزاوي، برئاسة ديوان الوقف السني.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي جاء فيها (حصلت موافقة الكاظمي على تكليف العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان وإنهاء تكليف سعد حــميد كمبش وإعادته إلى عمله السابق وكيل رئيس […]

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