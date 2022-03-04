وكالة الاستخبارات: ضبط وكرين للإرهابيين في كركوك وديالى

2022/03/04 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي احتويا على اكداس للعتاد من مخلفات تلك الزمر الارهابية".

وأضافت، أنه "وجد داخل الوكر الأول في قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك (20) قنبرة هاون عيار 60 ملم و(5) صواريخ كاتيوشا محلية الصنع وعدد كبير من مخازن الكلاشنكوف و(500) اطلاقة عتاد خفيف، اما الوكر الثاني بداخله (20) مسطرة تفجير وعبوتان ناسفتان ومخازن عتاد ومواد لوجستية مختلفة، ومن جانبه واستنادا لمعلومات احد المواطنين تم ضبط صاروخ حربي يبلغ طولة (230 سم) في قضاء بلد روز ضمن محافظة ديالى".

وأشارت إلى أن "الوكرين تم ردمهما ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر".

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