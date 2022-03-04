تضمنت وصف هجوم زابوريجيا بـ

2022/03/04 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الخارجية الأمريكية سفاراتها في أوروبا إلى عدم إعادة نشر تغريدة سفارة واشنطن في كييف والتي تضمنت وصف الهجوم الروسي على محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بـ"جريمة الحرب"، وذلك في رسالة وصلت للسفارات الجمعة

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