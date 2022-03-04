فتاة تلغي حفل زفافها بسبب صلع عريسها! انهارت وفقدت وعيها بعدما اكتشفت الأمر

2022/03/04 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةتَخلَت عروس هندية عن زوجها المستقبلي عند المذبح، عندما اكتشفت أنه يرتدي شعراً مستعاراً، طبقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022.حيث لاحظت العروس، التي لم يُكشَف عن اسمها، أنَّ العريس كان يعبث بشعره باستمرار خلال الحفل في قرية بهارتانا بولاية أوتار براديش شمالي الهند، لكنها اعتقدت أنَّ السبب هو توتر أعصابه.لكن العروس سمعت لاحقاً ضيفاً يقول إنَّ زوجها المستقبلي يخفي صلعه.على أثر ذلك، فقدت العروس وعيها، وعندما فاقت، ناقشت مع عائلتها ما إذا كانت ستُكمِل حفل الزفاف، بينما وقف العريس ينظر بخجل.

بينما قررت العروس لاحقاً إلغاء حفل الزفاف، وطُلِب من العريس المغادرة.تعد هذه الواقعة أحدث رواية عن عروس هندية تخضع للتقاليد، ثم تتراجع في اللحظة الأخيرة، على الرغم من ضغوط إصابة مئات الضيوف بخيبة أمل.إذ قررت عروس في ولاية ماديا براديش وسط الهند، في شهر فبراير/شباط الماضي، أنَّ العريس مريض عقلياً، وألغت حفل الزفاف.كما انسحبت عروس أخرى بعد أن أصبح العريس في حالة سُكر، وتخلت أخرى عن عريسها أمام المذبح بعد أدائه "رقصة فاضحة".كان من بين العرسان المحبطين الآخرين، واحد تعرض للرفض في يوم زفافه؛ لضعف بصره بعد أن فشل في اختبار قراءة إحدى الصحف، وآخر تخلت عروسه عنه؛ لعدم تمكنه من حفظ جداول الضرب.يذكر أن طقوس الزفاف الهندوسية تتضمن استقبال العريس في المذبح، وإعطاء هدايا من قِبل والد العروس.

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