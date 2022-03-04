أردوغان يبحث الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي وجونسون

2022/03/04 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالين هاتفيين بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.وأوضح البيان أن أردوغان بحث خلال اتصاله بنظيره الأوكراني، “آخر تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، وآخر التطورات ذات الصلة”.كما ذكر البيان أن “الرئيس، […]

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