2022/03/04 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات وحرائق إثر عاصفة قوية تجتاح بغداد والمحافظات ردهات الطوارئ تعج بحالات الإختناق بحثاً عن أوكسجين وسط الغبار الكثيف بغداد – قصي منذر تسببت العاصفة التي ضرب بغداد والمحافظات ، حالات اختناق بين المواطنين وحرائق في محافظة النجف، في وقت امتلئت المشتفيات في بغداد والمحافظات بالحالات الشديدة التي تعاني من امراض الربو وضيق التنفس ، […]

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