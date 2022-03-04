2022/03/04 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب الروسية الأوكرانية تحظى بإهتمام السياسيين وائمة الجمعة موسكو تنفي الطلب من العراقيين الإنضمام لقواتها بغداد – الزمان حظيت الحرب الروسية الاوكرانية باهتمام الزعماء السياسيين وائمة الجمعة في العراق ، فيما بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا أوضاع العراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح امس إن (الوزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب الروسية الأوكرانية تحظى بإهتمام السياسيين وائمة الجمعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب الروسية الأوكرانية تحظى بإهتمام السياسيين وائمة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).