2022/03/04 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: رجال المرور يمنعون رتلاً أمريكياً مخالفاً للقواعد القبض على 6 أشخاص تعرضوا لمفرزة تسيير موقوفين في العمارة المحافظات – مراسلو (الزمان) القت القوات الامنية ، القبض على ستة متهمين تعرضوا لمفرزة تسيير موقوفين بمحافظة ميسان، في محاولة لقتلهم بسبب نزاعات عشائرية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية القت القبض على 6 متهمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 أشخاص تعرضوا لمفرزة تسيير موقوفين في العمارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 أشخاص تعرضوا لمفرزة تسيير موقوفين في العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).