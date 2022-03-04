2022/03/04 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LgID_7icJls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقية تضرب زوجها وتطرده من المنزل!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقية تضرب زوجها وتطرده من المنزل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).