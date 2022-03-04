نجم ميلان وريال مدريد السابق يعلن اعتناقه الإسلام.. ويكشف حقيقة تغيير اسمه

2022/03/04 | 21:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللاعب الهولندي السابق، كلارنس سيدورف، اعتناقه الإسلام، الجمعة، مؤكدا أنه لا يعتزم تغيير اسمه على عكس ما أُشيع

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