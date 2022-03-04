هل أخطأ بوتن في غزو أوكرانيا ..... ؟؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2022/03/04 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي جاء القرار الروسي بغزو أوكرانيا كما نعلم بعد سنوات طويلة من الاستفزاز العسكري والسياسي والامني من قبل منظومة الغرب وحلف الناتو للحدود الغربية لروسيا مع أوروبا الشرقية وتحديداً مع أوكرانيا التي تمتلك ليس فقط حدود طويلة ومُتداخلة مع الحدود الغربية لروسيا , بل أيضاً تاريخاً مُشتركاً في الثقافة واللغة والجغرافيا ..



لا سيما عندما نعلم أن أوكرانيا هي الدولة الوحيدة من دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءا ......





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